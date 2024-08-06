Antalya'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Tapucu Abdullah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu Nüfus Kavşağı'ndan dönerek Tapucu Abdullah Caddesi'ne giren L.T. idaresindeki 07 BNZ 544 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada devrilen motosikletten yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü L.T. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü L.T., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA