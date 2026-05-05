Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
05.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 30 yaşındaki motokurye Hakan Yenisolak hayatını kaybetti.

Antalya'da yan yoldan ana yola çıkmak isteyen araç karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan genç motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç motosikletlinin cenazesi bugün ailesi tarafından gözyaşları içinde teslim alınırken toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokuryelik yapan Hakan Yenisolak'ın (30) kullandığı 34 HYL 405 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ana yola çıkmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSG 252 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen motosiklet sürücüsü genç ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yenisolak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç motokuryenin ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye giderken, Yenisolak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından Hakan Yenisolak'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'tan gelen anne-babası ve kardeşine teslim edildi. Genç motosikletlinin annesi ve kardeşi gözyaşlarına hakim olamazken Yenisolak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

Öte yandan, Hakan Yenisolak'ın hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı noktada daha öncede çok sayıda kaza olduğu ve 4 motosiklet sürücünün bu kazalarda hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın ise yaralandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:56:35. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.