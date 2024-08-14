Antalya\'da motosiklet kazası: İki sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletlerin sürücüleri yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fahri Leylek Caddesi'nden Cemal Gürsel Caddesi'ne çıkan Bilal A. idaresindeki 07 BFH 468 plakalı motosiklet ile otogar çıkışından gelerek Cemal Gürsel Caddesi'ne çıkmaya çalışan Ayşe G. idaresindeki 07 AFK 099 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosikletlerden yola savrulan sürücüler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücüler Bilal A. ve Ayşe G., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA