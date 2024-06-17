Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kaza yapan sürücü, motosikletten yola savrulup yaklaşık 70 metre sürüklenerek yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan İlker G. idaresindeki 07 BKK 112 plakalı motosiklet, Macar Mahallesi kavşağına geldiği esnada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosikletten yola savrularak yaklaşık 70 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü İlker G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA