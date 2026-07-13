Antalya'da Motosiklet Kazasında Ölümden Döndü - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazasında Ölümden Döndü

13.07.2026 14:49
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Serik'te motosiklet kazasında yaralanan genç kadın, esnafın yardımıyla güneşten korundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki esnafların örnek davranışıyla güneşten korundu.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan D. yönetimindeki plakasız motosiklet ile 24 yaşındaki Ela E.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ela E. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından sıcak asfalt üzerinde sağlık ekiplerini bekleyen yaralı kadının yardımına çevredeki esnaflar koştu. Esnaflar, güneş altında kalan Ela E'nin sıcaktan etkilenmemesi için üzerine şemsiye tutarak gölgede kalmasını sağladı. Vatandaşların bu duyarlı davranışı çevrede takdir topladı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ela E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazasında Ölümden Döndü - Son Dakika

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