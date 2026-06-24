Antalya'da Motosiklet Yandı, Sürücünün Çabası Yetersiz Kaldı - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Yandı, Sürücünün Çabası Yetersiz Kaldı

Antalya\'da Motosiklet Yandı, Sürücünün Çabası Yetersiz Kaldı
24.06.2026 10:08
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Antalya'da bir motosiklet seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücünün yardım isteği cevapsız kaldı.

Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet, demir yığınına döndü. Yoldan geçen olan araç sürücüleri, motosiklet sürücüsünün tüm çabasına rağmen durup yangın tüpü vermedi.

Manavgat ilçesi D-400 kara yolunda meydana gelen olayda, Antalya istikametine seyir halindeki Mesut T.A.'nın kullandığı 07 BPJ 662 plakalı motosikletten seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Sürücüsü motosikleti durdurup indikten sonra bir anda motosikletten alevler yükselmeye başladı. Motosikletli yoldan geçen araçlardan yangın tüpü isterken bir araç sürücüsü haricinde hiçbir araç sürücüsü Mesut T. A.'nın çabasına karşılık vermedi.

Yardım etmek yerine geçip gittiler

Mesut T.A.'nın yardımına yetişen araç sürücüsünün getirdiği yangın tüpü ise yetersiz kalınca motosiklet gözlerinin önünde yanarak hurdaya döndü. Motosiklet sürücüsünün araç sahiplerinden yardım alamamasının ardından gecikmeli olarak aradığı itfaiye ekipleri ise, yoldaki trafik yoğunluğu nedeniyle araç sürücülerinin emniyet şeridini işgal etmeleri nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. İtfaiye ekipleri tamamen yanarak demir yığınına dönen motosiklette soğutma çalışması yaptı.

Emniyet şeridini işgal eden araçlar müdahaleyi geciktirdi

Yangın ihbarına gelen itfaiye emniyet şeridinde seyreden araçların yol vermemesi nedeniyle olay yerine gecikmeli olarak ulaşırken, başta motosikletler olmak üzere çok sayıda aracın D-400 kara yolunda emniyet şeridini kullandığı ve emniyet şeridini kullanması gereken araçları engelledikleri gözlendi. Yangının havanın aşırı sıcak olması ve motosikletin ısınmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, soğutma çalışmasının ardından itfaiye görevlilerinin yardımıyla demir yığınına dönen motosikletini refüje alan Mesut T.A.'nın refüjde bırakarak olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Motosiklet Yandı, Sürücünün Çabası Yetersiz Kaldı - Son Dakika

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