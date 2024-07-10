Antalya'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Kadir A. idaresindeki 07 UP 794 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Çınar A. idaresindeki 07 BEN 483 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 07 BEN 483 plakalı motosikletin sürücüsü Çınar A. motosikletten savrulup sürüklenerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Çınar A. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA