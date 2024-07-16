Antalya'da Motosikletli Şahıslara Yardım Etmek İsterken Darp Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Motosikletli Şahıslara Yardım Etmek İsterken Darp Edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, kayarak düşen motosikletli 2 kişiye yardım etmek isterken saldırıya uğradı. Darp raporu alan genç, benzer bir durumda yine yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

16.07.2024 16:48
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Antalya'da bir kişi kayarak düşen motosikletli 2 kişiye yardım etmek isterken darp edildi. Darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi olan genç benzer bir olayla karşılaşsa yine yardım edeceğini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bankamatikten para çektikten sonra ikametine doğru aracıyla seyir halinde olan Devran Ağırman (25), 2 kişinin bulunduğu motosiklet ıslak zeminde kayarak üzerinde bulunan şahıslar düşünce yardım etmek için durdu. Aracından inmek üzere olan Devran Ağırman, kaza yapmalarına kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu ileri süren 2 kişi tarafından saldırıyla uğradı. Tanımadığı şahıslar tarafından darp edilen Ağırman'ın kullandığı araca da şahıslar tarafından zarar verildi.

Yardım etmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Yaşananları anlatan Devran Ağırman, sokağa dönmek üzereyken kayarak düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun kendisini suçlayarak bir anda saldırdığını belirterek, "Hızlı geldiklerini üzerime doğru sürdüklerini gördüm. Ben sinyalimi yakmıştım. tam dönerken motosiklet kaydı ve düştüler. Yardım etmek için aracı durdurup inmek üzereyken bir anda saldırdılar. Ben 'Yapmayın, hatam yok. Yardım etmek istiyorum' dedim ama dinletemedim. Çevreden gelenler güçlükle ayırdı. Bu sefer de aracı tekmeleyip zarar vermeye başladılar" dedi.

Darp raporu alarak şikayetçi oldu

Yaşananların ardından darp raporu alan ve karakola giderek şahıslardan şikayetçi olan Ağırman, "Kayıp düşünce hınçlarını benden çıkardılar. Üstümü başımı yırttılar, gözümü bu hale getirdiler. Yetmedi araca da zarar verdiler. Aracı misafirler geleceği için kiralamıştım. Yüzüm, ensem ve kafamın çoğu yerinde darp izleri mevcut, darp raporumu da aldım. Ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Aslında düştüklerinde çok korktum ve yardım etmek için arabadan ineceğim esnada bir anda oldu her şey. Allah'tan orada insanlar vardı da o şekilde kurtuldum. Arabanın haline bakarsanız 350 bin liralık masrafı var. Bir daha böyle bir olay yaşasam, bir daha arabamdan inip yardımcı olmak isterim. Araç benim değil, nasıl yaptıracağımı bilmiyorum. Şahısların son durumunu bilmiyorum, düştükleri için yaralandılar ve en son gördüğümde hastanedelerdi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosikletli Şahıslara Yardım Etmek İsterken Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Motosikletli Şahıslara Yardım Etmek İsterken Darp Edildi - Son Dakika
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