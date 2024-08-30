Antalya'da Motosikletli Sürücü Kamyonetin Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosikletli Sürücü Kamyonetin Altında Kaldı

Antalya\'da Motosikletli Sürücü Kamyonetin Altında Kaldı

Antalya'da hızını kontrol edemeyen motosikletli sürücü, kamyonetin altında kaldı. Ancak sürücü, kamyona çarparak yola savruldu ve ölümden kıl payı kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30.08.2024 13:56  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da hızını kontrol edemeyen motosikletli sürücünün aracı kamyonet altında kalırken, sürücü kamyona çarparak yola savruldu. Yerdeki motosiklet sürücüsü arkadan gelen kamyonet şoförünün dikkati ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, sabah saat 08.50'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi Doğu Garajı AVM önünde yaşandı. Bir esnafın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülere göre, Cebesoy caddesi istikametinden 1261 sokağa doğru sağa dönmek üzere olan E.Ç. isimli şahsın kullandığı 19 SP 948 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halindeki Aslan Kaan Ç.'nin (19) kullandığı 07 AZS 172 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle kamyonetin arkasına kafasını vurarak yere düşerken, kafasındaki kask sürücüyü korudu, motosiklet ise seyir halindeki kamyonetin altında kaldı. Sabah saatlerinde yoğun trafiğin olduğu bölgede; motosikletlinin arkasındaki Muratpaşa Belediyesine ait kamyonet şoförünün dikkati sayesinde, yere düşen motosiklet sürücüsü aracın altında kalmaktan kurtuldu. Belediye kamyonu manevra yaparak yaralı sürücünün yanına inerken, sürücünün arkadan çarptığı kamyon şoförü ise aracını durdurarak, yaralı sürücünün başında bekledi.

Motosikletli sürücü Aslan Kaan Ç.'nin yerde savrulması nedeniyle, kolunda ve kulağında yaralanmalar olduğu gözlemlenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaan Ç., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri ve kamyonet şoförü E.Ç. uzun süren uğraşlarla motosikleti aracın altından çıkarttıktan sonra, E.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosikletli Sürücü Kamyonetin Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 14:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosikletli Sürücü Kamyonetin Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement