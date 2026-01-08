Antalya\'da gecekondu yangını: Küle dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken olayı haber alarak gelen ev sahibi kadın küle dönen evini görünce sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5724 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki gecekondudan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk olarak kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen komşuların çabası yetersiz kaldı. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alev topuna dönen gecekondudaki yangına müdahale etti.

Küle dönen evini görünce sinir krizi geçirdi

Yangın sırasında ev içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, olay anında bir akrabasının yanında olan ve evinin yandığını haber alarak gelen Rüya isimli kadın sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında gözyaşları içinde çatısı çöken ve tamamen küle dönen evine girmek isteyen kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA