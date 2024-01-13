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Antalya'da müstakil evdeki yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Antalya'da müstakil evdeki yangında maddi hasar oluştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Antalya\'da müstakil evdeki yangında maddi hasar oluştu
13.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:38
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Antalya'da müstakil evdeki yangında maddi hasar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 14.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6501 sokak üzerinde bulunan müstakil evde başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma ile söndürdü. Ev içerisinde özellikle bir odada yığılan eşyaların tamamen küle döndüğü yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken evin bir odası kullanılmaz hala geldi. Diğer odalarında ise kısmi zarar oluştu. Yangının çıkışı nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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