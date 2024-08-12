Antalya\'da muz bahçesinde çıkan yangında lastikler küle döndü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir muz bahçesinin kenarında bulunan lastik yığınının birden alev almasıyla başlayan yangında yanan lastikler küle dönerken, bahçede bulunan muz ağaçları ve muz serası zarar gördü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Bakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir muz bahçesinin kenarında bulunan lastik yığını, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Lastiklerde başlayan yangın, alanda bulunan muz ağaçlarına ve muz serasına sıçradı. Hızla büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ve iş makinesi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş makinesinin yanan lastiklere müdahale desteği ile yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Lastiklerin alev topuna dönerek yandığı ve muz ağaçları ile muz serasının zarar gördüğü yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alan ekipler, yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA