Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangında lastikler küle döndü - Son Dakika
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Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangında lastikler küle döndü

Antalya\'da muz bahçesinde çıkan yangında lastikler küle döndü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir muz bahçesinin kenarında bulunan lastik yığınının alev almasıyla başlayan yangında, lastikler küle dönerken muz ağaçları ve muz serası zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

12.08.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir muz bahçesinin kenarında bulunan lastik yığınının birden alev almasıyla başlayan yangında yanan lastikler küle dönerken, bahçede bulunan muz ağaçları ve muz serası zarar gördü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Bakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir muz bahçesinin kenarında bulunan lastik yığını, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Lastiklerde başlayan yangın, alanda bulunan muz ağaçlarına ve muz serasına sıçradı. Hızla büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ve iş makinesi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş makinesinin yanan lastiklere müdahale desteği ile yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Lastiklerin alev topuna dönerek yandığı ve muz ağaçları ile muz serasının zarar gördüğü yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alan ekipler, yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangında lastikler küle döndü - Son Dakika

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