Antalya'da Muz Bahçesindeki Yangın 5 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Muz Bahçesindeki Yangın 5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir muz bahçesinde çıkan yangın, çevresindeki makilik alana sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

18.04.2025 03:29  Güncelleme: 03:31
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Muz bahçesinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın 5 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde bulunan bir muz bahçesinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, muz bahçesinin çevresinde bulunan maki örtüsüyle kaplı hazine arazisine sıçradı. İtfaiye ekiplerince başlatılan söndürme çalışmasına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de dahil edildi. Yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar zorlu arazi şartları nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştirdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Muz Bahçesindeki Yangın 5 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Muz Bahçesindeki Yangın 5 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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