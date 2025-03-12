Antalya'da Narkotik Operasyonları: 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Narkotik Operasyonları: 25 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Emniyet, son haftada 440 kişi sorgulandı, 27 iş yeri kontrol edildi, 25 şüpheli tutuklandı.

12.03.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 440 şahıs sorgulandı, 27 iş yeri ve 94 araç kontrol edildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti nedeniyle yakalanan 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 1 hafta içinde il genelinde yaptığı çalışmalarda önemli operasyonlara imza attı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 440 şahıs sorgulandı, 27 iş yeri ve 94 araç kontrol edildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak suçundan 25 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı. Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak suçundan 131 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranması olan 14 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ve silah operasyonunda ele geçirilen maddeler

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 7 kg esrar, 4,5 kg skunk, 530 adet sentetik ecza, 144 gram metamfetamin, 346 adet sentetik kannabinoid, 41 kök kenevir bitkisi, 22,80 gram eroin, 7,93 gram kokain, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ile bir miktar Türk Lirası ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Narkotik Operasyonları: 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu

14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:50 Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:14 Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:53 Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 15:20:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Narkotik Operasyonları: 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.