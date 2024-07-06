Antalya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kızılgüney Mahallesi'nde bir yol kenarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ormanlık alanda bulunan ağaçlarda çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Meydana gelen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. - ANTALYA