Antalya\'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesi Emişbeleni Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1 dönümlük otluk arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. - ANTALYA