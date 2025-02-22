"Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

"Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'da 3 arkadaşıyla beraber oto yıkama dükkanına gelen şahıs, "Sevgilime kim yazdı?" diye bağırarak kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 22 yaşındaki işletme sahibi yaralanırken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

22.02.2025 14:27  Güncelleme: 14:42
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'nda yer alan oto yıkama dükkanında dehşet yaşandı. B.A. (28) 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'Sevgilime kim yazdı?' diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen B.A.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü Alkaş'a (17) ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Şükrü Alkaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alkaş'ın cansız bedeni sabah saatlerinde işlemlerinin ardından amcası ve yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Otopsi, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Sevgilime kim yazdı?' diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aylin null:
    cezaevindeyken sevgiline bol bol mesaj yazarlar artık 44 1 Yanıtla
  • Coronaci :
    sevgilinede sanada 35 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    suursuz ergen teroru.. ergen efsaneciligi diye bir kavram var egitim bilimlerinde... yaparim ederim bana bir sey olmaz su bu kafasini yasiyorlar.. hic yerebir insan oldurdugunun farkinda bile degil henuz.. 14 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Gerizekali sen hapiase girersin sevgilene artik yazan yazana gider anlarsinya 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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