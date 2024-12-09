Antalya\'da Otomobil Yaya Kazası

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Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen iki kişiye çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Hastane Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meyana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar etrafa fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i bebek 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin birden yoldan çıkıp kaldırıma çıkması ve bebek arabasıyla birlikte 2 yetişkine çarpma anları yer aldı. - ANTALYA