Antalya\'da Pansiyonda Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Gece saat 03.00 sıralarında Serik ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki pansiyon işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında pansiyonda konaklayan bir kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken, apartmanda oturan 13 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Apartman sakini bir vatandaş da, yangın anında binayı dumanların sardığını ifade etti. Pansiyon katının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - ANTALYA