Antalya'da Park Halinde Araç Yandı, Çocukların Yorumları Gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Park Halinde Araç Yandı, Çocukların Yorumları Gülümsetti

Antalya'nın Etiler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Yangın esnasında olay yerinde bulunan çocukların eğlenceli yorumları dikkat çekti. İlk müdahale mahalle sakinleri tarafından hortumla yapılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

01.05.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil alev alev yandı, görüntüyü çeken afacanların yorumları gülümsetti

Antalya'da 'Çocuktan al haberi' dedirten görüntü, araç yangınını böyle anlattılar

Yanan aracı hem videoya çektiler, hem de olayı yorumladılar

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün aracı park ettiği sırada çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından hortumla yapıldı. Aracın alev alev yanışını cep telefonu ile kaydeden çocukların olayla ilgili yorumları ise "Çocuktan al haberi" dedirtti.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 838 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evine gelen Soner A., 59 KN 197 plakalı Fiat marka aracını park etmek üzereyken motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Otomobilde bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etmek isteyen araç sürücüsünün çabası yetersiz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Bu sırada aracın motor kısmını alevler sararken Soner A.'nın yardımına komşuları yetişti. Vatandaşlar apartman bahçesinden çektikleri hortumla araçtaki yangını söndürmeye çalıştı. Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanan aracı hem çektiler, hem de yorumladılar

Yangın ilk anları ise o sırada mahallede oyun oynayan çocuklar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Araç yangınını kayda alan minik afacanların yangın ile alakalı yaptığı 'Araba içim yanar gibi yanıyor. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. İyi çek, arabanın yanışını bir daha hiçbir yerde göremezsin" yorumu gülümsetti. 'Ön kaputu bırak, araba yanıyor. Araba gidiyor' diyen ufaklığa arkadaşı 'Ne bekliyorsun, araba en az 200 kilogram" diyerek cevap verdi. Görüntülerde ayrıca yangın sırasında araçta meydana gelen küçük çaplı bir patlama nedeniyle korkan çocuklardan birinin Kelime-i Şehadet getirerek "Rabbim, sen bizi koru ya rabbim" dediği görüldü.

Hortumla müdahale ettiler

Yangına hortumla müdahale ederek söndürmeye çalışan mahalle sakinlerinden Hasan Korkmaz, "Eve gelirken birden aracın alev aldığını gördüm. Komşunun aracı, hemen müdahale ettik. Hortumla, yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalıştık. Ama neticede bu hale geldi araba" dedi. Yangın sonucu motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Otomobil, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Park Halinde Araç Yandı, Çocukların Yorumları Gülümsetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 04:32:33. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Park Halinde Araç Yandı, Çocukların Yorumları Gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.