Antalya'da patpat kazası: 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kendisine ait bahçede seyir halindeyken devrilen patpatın altında kalarak ağır yaralanan 65 yaşındaki Murat Ali Çomruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine çalışmaya giden Murat Ali Çomruk (65), bahçede seyir halindeyken devrilen patpatın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarından ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patpat faciasında ağır yaralanan Murat Ali Çomruk, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 65 yaşındaki adam, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA