Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kadın, İçerisinde Annesi ve Oğlunun Bulunduğu Evi Yakmak İstedi - Son Dakika
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Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kadın, İçerisinde Annesi ve Oğlunun Bulunduğu Evi Yakmak İstedi

Antalya\'da Psikolojik Sorunları Olan Kadın, İçerisinde Annesi ve Oğlunun Bulunduğu Evi Yakmak İstedi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, benzin dökerek içerisinde annesi ve oğlunun da bulunduğu evi yakmak istedi. Kadın, polis ekiplerince ikna edilip ambulansa götürülürken yanında bulunan polis memuruna tehditler savurdu.

09.05.2024 10:14  Güncelleme: 10:19
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Antalya'da bir kadın benzin dökerek içerisinde annesi ve oğlunun da bulunduğu evi yakmak istedi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ekiplerce ikna edilip ambulansa götürülürken yanında bulunan polis memuruna, "Şu silahı çek önümden. 7,65 hastasıyım ben, aldım mı sıkıveririm" dedi.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 459 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.A. (32), annesi ve 13 yaşındaki oğlunun olduğu sırada ikametin içerisine benzin dökerek evi yakmak istedi. Annesi ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"7,65 hastasıyım, aldım mı sıkarım"

Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüşmesinin ardından ikna edilen D.A., ikametten çıkartılarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Polis ekipleri ile birlikte ikametten çıkan D.A. bu sırada yanında bulunan polis memuruna, "Bak şu silahı önüme koyup durma. 7,65 hastasıyım ben, çek şu silahı önümden. Aldım mı sıkarım bak" dedi.

D.A. olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye götürülerken, annesi ve oğlu ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Kadın, İçerisinde Annesi ve Oğlunun Bulunduğu Evi Yakmak İstedi - Son Dakika

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