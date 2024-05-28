Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

Antalya\'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

Antalya'da KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanarak sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, basın kartının resmi bir belge olduğunu bildikleri halde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi. Operasyonda sahte belgeler ve silahlar ele geçirildi.

28.05.2024 10:45
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Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği'nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin, 5187 Sayılı Basın Kanunu gereği basın kartının resmi bir belge olduğunu, basın kartı vermeye yetkili tek makamın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olduğunu bildikleri halde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini belirledi.

Sahte basın kartı ile dolandırıcılık

MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin Türk lirası dolandırdıkları tespit edilirken yapılan çalışmalar neticesinde; Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatılırken, ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca, 12 adet 9mm fişek ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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