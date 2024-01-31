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Antalya'da Samanlıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Samanlıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Antalya\'da Samanlıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

31.01.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Sarıağaç Mahallesi Kirişler Sokak'ta İsa Uslu'ya ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İsa Uslu'nun evinin yanında bulunan samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede samanları sararak etrafa alev saçmaya başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, samanlıkta çıkan yangını uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Ekipler, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Samanlıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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