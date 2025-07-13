Antalya\'da Şarampole Uçan Araçta Anne ve Kızı Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole uçan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep K. idaresindeki 07 BAN 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Zeynep K. ile 3 yaşındaki kızı E.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA