Antalya'da sel felaketinde alt geçitte bulunan cesedin sahibi belirlendi - Son Dakika
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Antalya'da sel felaketinde alt geçitte bulunan cesedin sahibi belirlendi

Antalya\'da sel felaketinde alt geçitte bulunan cesedin sahibi belirlendi

Antalya'da yaşanan sel felaketinde alt geçit altında bulunan cesedin 47 yaşındaki Halil Yıldız'a ait olduğu tespit edildi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, birçok araç mahsur kaldı ve alt geçitler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

13.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Antalya'da yaşanan sel felaketinde alt geçit altında bulunan cesedin 47 yaşındaki Halil Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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