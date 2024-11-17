Antalya'da Serik Belediyesi Depo Yangını Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Serik Belediyesi Depo Yangını Büyümeden Söndürüldü

Antalya\'da Serik Belediyesi Depo Yangını Büyümeden Söndürüldü

Serik ilçesinde bir depo içerisinde çıkan yangın, depo bekçisinin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, depo içerisinde tüp ve yanıcı maddelerin bulunduğu öğrenildi.

17.11.2024 20:38  Güncelleme: 20:43
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Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde Serik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun çim motoru ve benzeri motorların bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale depo bekçisi Osman Yıldız tarafından yangın tüpü ile yapıldı. 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede depoda bulunan diğer atölyelere sıçramadan söndürüldü.

"Milletimizin emekleri yanacaktı"

Depo bekçisi Osman Yıldız, "Birden elektrikler kesildi, patlama sesi duydum. Dumanı da görünce yangın tüpünü alarak yangına müdahale ettim. O arada itfaiyeyi ve sorumlu birimleri aradım, durumu bildirdim. Yangın tüpü bitene kadar müdahale ettim. İtfaiye sesini duyunca deponun kapılarını açtım. 15-20 dakika içinde müdahale edilmemiş olsaydı şantiyemiz, belediyemiz ve milletimizin emekleri yanacaktı" dedi.

Depo içerisinde tüp ve yanıcı maddeler bulunduğunu belirten Yıldız, "Yanan depoda motor şanzıman yağları vardı. Tüp ve yanıcı maddeler vardı. Burası motor bakım yeri olduğu için çim motorları, motosikletlerin bakım ve tamir yeri olduğu için yanıcı madde çoktu. Yangın tüpü büyük olmasına rağmen o arada itfaiye geldi ve söndürdü" ifadelerini kullandı.

Yangında bakım ve tamir atölyesinde hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Serik Belediyesi Depo Yangını Büyümeden Söndürüldü - Son Dakika

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