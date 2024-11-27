Antalya\'da Seyir Halindeyken Alev Alan Araç Söndürüldü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçtan geriye demir yığınları kaldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyrebucak Mahallesi Tosalak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Sönmez'in kullandığı 07 UH 271 plakalı Fiat Tofaş marka araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Sürücü otomobilden dışarı çıkarken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri tarafından söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA