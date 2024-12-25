Antalya'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devrildi, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devrildi, Araçlar Zarar Gördü

Antalya\'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devrildi, Araçlar Zarar Gördü

Antalya'da 'Turuncu kod' uyarısıyla etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, bir sitenin otoparkındaki ağaçları devirdi. Park halindeki otomobillerine zarar gelen vatandaşlar şok içinde. Aysun Günal, 'Bütün yükü benim araba almış' diyerek yaşadığı durumu anlattı.

25.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:58
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'Turuncu kod' uyarısı verilen Antalya'da şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ortadan ikiye bölünen ağaç site otoparkında park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Aracı zarar görenlerden Aysun Günal, "Şoktayım, sitenin ağacı devrilmiş. Bayağı bir zarar var, bütün yükü benim araba almış" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu kod" uyarısında bulunduğu Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan, zaman zaman da etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, kentin bazı noktalarında rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Meydankavağı 1559 Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde bulunan bir ağaç da şiddetli rüzgara dayanamayarak ortadan ikiye bölündü. Site otoparkında park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine devrilen ağacın gövde ve dalları sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"Bütün yükü benim araba almış"

Aracı geçtiğimiz yıl aldığını belirten, aracının üzerine ağaç devrilen Aysun Günal isimli vatandaş, "Gece çok büyük bir fırtına vardı. Ben sürekli dua ediyordum ama aracımızın başına böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim. Balkonlardan korkuyordum. Sabah apartman görevlisi aradı, aracın üzerine ağaç devrilmiş diye. Şoktayım, sitenin ağacı devrilmiş. Bayağı bir zarar var, bütün yükü benim araba almış. Ağaç aracın üzerine gelmiş" dedi. Araçların üzerine devrilen ağaç Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devrildi, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devrildi, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
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