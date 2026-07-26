Antalya\'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, restoranda müşteri olarak bulunan N.Ö., S.D. ve S.M.D., henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olay sırasında S.M.T. isimli şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın çıkış nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.