Antalya\'da Son Bir Haftada 2.480 Şahıs Yakalandı

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Antalya'da son bir haftada 277 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 710'u aranan şahıs olmak üzere 2 bin 480 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 240 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "kasten yaralama, tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, huzur uygulaması ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı. 277 bin 500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 710'u aranan şahıs olmak üzere 2 bin 480 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 240 şüpheli tutuklandı.

180 bin 200 araç ve 8 bin 660 motosiklet incelendi, çalıntı 4 otomobil, 9 motosiklet ve 3 bisiklet ele geçirildi. Huzur Uygulaması'nda; 125 umuma açık yer, 22 iş yeri, 7 alışveriş merkezi, 85 metruk bina, 42 okul çevresi ile 97 park/bahçe kontrol edildi, 137 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 32 adet ateşli silah, 300 adet fişek ve hırsızlık malzemesi çok sayıda gıda, giyim ve ziynet eşyası ele geçirildi. - ANTALYA