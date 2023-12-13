Antalya\'da suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Antalya'da hakkında 10 adet suç kaydı ve 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.T. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, 10 adet suç kaydı ve 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.T. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine teslim edildi. - ANTALYA