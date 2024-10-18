Antalya\'da Tarihi Kalede Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Antiochia Ad Cragum Antik Kenti sınırları içinde bulunan tarihi kalede çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Antiochia Ad Cragum Antik Kenti sınırları içinde bulunan tarihi kalede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kaleden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri yönlendirildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenini belirmek için çalışma başlatıldı. - ANTALYA