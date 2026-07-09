Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti

Antalya\'da Tartışma Kanlı Bitti
09.07.2026 17:14
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Antalya'da iki kişi arasındaki tartışma, Cemal Battal'ın otomobilin altında kalarak ölmesiyle sonuçlandı.

Antalya'da iki şahıs arasında çıkan tartışmada üzerine araç sürülerek otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışan adam kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cemal Battal ile apartman önünde park halindeki araç içerisinde bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araç içerisine geçerken, Cemal Battal ise aracının kapılarını açmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyerek aracını çalıştıran M.G. bin anda kullandığı aracı otomobilin önünde bulunan Cemal Battal'ın üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı Cemal Battal'a çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında sıkıştıran M: G. olayın ardından aracını biraz ileriye park ederek geri geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cemal Battal'ın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobille apartman kapısı arasında kalan ve ağır yaralanan Cemal Battal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.G. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı Cemal Battal'ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İfade işlemlerinin ardından M.G. serbest bırakılırken, Cemal Battal'ın ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Cemal Battal'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemal Battal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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