Antalya\'da teleferik kazasında 1 kişi öldü, 2 yaralının kurtarılması çalışmaları devam ediyor

3.Sayfa

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasının yaşandığı bölgede 2 yaralının kurtarılması çalışmalar devam ediyor. Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, önceliklerinin yaralı vatandaşları kurtarmak olduğunu söyledi.

Kaza bölgesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte açıklamalarda bulunan Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, "Önceliğimiz vatandaşı kurtarmak, teleferikte kalan 184 vatandaşımızın durumu iyi. Onları kurtarmak için önce yaralı vatandaşlarımızı kurtarmamız gerekiyor. 7 yaralı vatandaşımızdan 1'i hayatını kaybetti. 6 tanesinden 4'ünü kurtardık, 2 tanesi kaldı. Yaralı olanların durumu nedir diye sorarsanız, hayati tehlikeleri yok kırıkları var. 2 kişi kaldı. 2'si kurtarıldıktan sonra kabinlerde kalan 184 vatandaşımızı güvenli bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Karanlık çöktü, gece görüşlü helikopterlerimiz var" dedi. - ANTALYA