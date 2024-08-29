Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: Minibüs Sürücüsü Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: Minibüs Sürücüsü Yaralı

Antalya\'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: Minibüs Sürücüsü Yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan minibüs sürücüsü yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

29.08.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan minibüs sürücü sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya- Isparta karayolu üzerinde Fettahlı kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Isparta yönüne seyir halinde ki Ufuk Usta idaresinde ki 31 APT 887 plakalı tır, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi kavşağında Bilal Demir yönetimindeki 07 BRH 230 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yaklaşık 50 metre ilerde yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ağır hasar alan minibüste sıkışan sürücü Bilal Demir, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Demir, ambulansta hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Bilal Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: Minibüs Sürücüsü Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: Minibüs Sürücüsü Yaralı - Son Dakika
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