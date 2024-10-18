Antalya'da Toptancı Hal'de Kalp Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Toptancı Hal'de Kalp Krizi

Antalya\'da Toptancı Hal\'de Kalp Krizi

Sebze almak için gittiği Toptancı Hal'de fenalaşan 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

18.10.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sebze almak için geldiği Toptancı Hal'inde bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın fenalaştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hal'indeki 68 no'lu komisyon önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal içerisinde bulunan komisyoncuya sebze almak üzere gelen Mehmet Çolakoğlu (73), komisyoncu önünde bulunan kasalardan elindeki poşete sebzeleri doldurduğu sırada fenalaştı. Bir anda yere yığılan Çolakoğlu'nun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Komisyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, Çolakoğlu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın kasalarda bulunan sebzeleri poşeti doldurmasının ardından, bir kişinin kendisine yardım ederek poşeti kenara bıraktığı ve hemen ardından fenalaşarak yere düştüğü görüldü. Yaşlı adamın yakın zamanda kalbindeki rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilirken, Çolakoğlu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen eşi ve kızı uzun süre birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Mehmet Çolakoğlu, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Toptancı Hal'de Kalp Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 06:37:11. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Toptancı Hal'de Kalp Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.