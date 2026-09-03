Antalya\'da Toroslar\'dan getirilen doğal kar, pazarlarda karlama şerbeti olarak satılıyor

Antalya'nın kavurucu sıcağında vatandaşların serinlemek için tercih ettiği ve bölgede karlama olarak bilinen şerbet yapımında kullanılan doğal kar, Toroslar'ın yüksek kesimlerinden semt pazarlarına uzanan zahmetli yolculuğuyla dikkat çekiyor. Gündoğmuş'un 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarından kışın yağan karları yaz aylarında Antalya'ya getiren pazarcı Mehmet Meral, haftada yaklaşık 2 ton kar satıyor. Dededen toruna aktarılan karlama geleneğini 25 yıldır sürdüren Meral, karı müşterilerinin isteğine göre farklı şerbetlerle de buluşturuyor.

Antalya'da yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyen vatandaşlar, Toroslar'ın yüksek kesimlerinden getirilen doğal kara ilgi gösteriyor. Gündoğmuş'un yüksek rakımlı yaylalarında kış aylarında yağan ve yaz boyunca saklanan karlar, yaz mevsiminde Antalya'daki semt pazarlarında bölgede "karlama" olarak bilinen şerbet olarak satışa sunuluyor.

Gündoğmuşlu pazarcı Mehmet Meral, yaklaşık 25 yıldır karlama sattığını ve bu geleneğin kendisine dedesinden kaldığını söyledi. Haziran ayında başladığı karlama satışını hava şartlarına göre ekim ayının ortalarına kadar sürdürdüğünü belirten Meral, haftada yaklaşık 2 ton kar getirdiğini ifade etti.

"Karları bıçkı ve el motoruyla kesiyoruz"

Karları Gündoğmuş'un 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarından getirdiğini belirten Meral, "Tabii zahmeti var. Karları bıçkı ve el motoruyla dikdörtgenler halinde kesip çuvallara koyuyorum. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Ancak yıllardır yaptığımız için devam ediyoruz" dedi.

Müşterilerinin yıllardır değişmediğini belirten Meral, "25 yıldır süren karlama satışımda müşterilerim aynı. Her hafta benden mutlaka karlama alırlar. Bazı müşteriler evine de götürüyor. Antalya'nın sıcağında Toroslar'dan gelen doğal karı tüketmek insanlara serinlik veriyor" diye konuştu.

"Kar, müşterinin isteğine göre şerbete dönüşüyor"

Meral, karlamayı farklı şerbet çeşitleriyle de hazırladığını belirterek, müşterilerin damak zevkine göre pekmezli, vişneli, limonlu, Osmanlı şerbetli, portakallı, yaban mersinli, ahududulu ve çilekli çeşitler hazırladığını söyledi. Kase ve bardaklarda farklı büyüklüklerde hazırlanan karlamaların 100 ila 200 lira arasında satıldığını ifade eden Meral, özellikle sıcak havalarda yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

"Her hafta mutlaka karlama yerim"

26 yıldır Antalya'daki semt pazarlarında pazarcılık yapan Osman Ülger de karlamanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Ülger, "Ben 26 yıldır pazarcılık yapıyorum. Her hafta mutlaka karlama yerim. Bu kar, Gündoğmuş ilçesinin yüksek kesimlerinde kışın yağan karlardır. Orijinal kardır. Karlamayı yiyince Antalya'nın kavurucu sıcağında içimi serinletiyor. Bu hakiki karlamadır. Soğuk hava depolarının buzu değildir. Yiyince içim serinliyor. İçimi başka türlü serinletemiyorum" dedi.

"Annem pazardan sadece kar istiyor"

Karlama müşterilerinden Ayşe Uzan ise 90 yaşındaki annesinin karlamayı çok sevdiğini belirterek, "90 yaşındaki annem ile yaşıyorum. Pazardan kar haricinde benden bir şey isteme. Sadece kar ister. 'Sakın unutma' der. Çarşamba ve pazar günleri her hafta mutlaka alırım. Biz bu karın Gündoğmuş yaylalarından geldiğini biliyoruz. Doğal kar" ifadelerini kullandı.

Toroslar'ın yüksek kesimlerinden getirilen doğal kar, Antalya'nın bunaltıcı yaz sıcaklarında hem pazarcıların yıllardır sürdürdüğü bir geçim kaynağı hem de vatandaşlar için geçmişten günümüze uzanan geleneksel bir serinleme metodu.