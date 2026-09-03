Antalya'da Toroslar'dan getirilen doğal kar, pazarlarda karlama şerbeti olarak satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Toroslar'dan getirilen doğal kar, pazarlarda karlama şerbeti olarak satılıyor

Antalya\'da Toroslar\'dan getirilen doğal kar, pazarlarda karlama şerbeti olarak satılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gündoğmuş'un 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarından kışın yağan karlar, Antalya'daki semt pazarlarında karlama şerbeti olarak satışa sunuluyor. Pazarcı Mehmet Meral, haftada yaklaşık 2 ton kar sattığını ve geleneği 25 yıldır sürdürdüğünü belirtirken, vatandaşlar sıcak havalarda bu doğal karı serinlemek için tercih ediyor.

Antalya'nın kavurucu sıcağında vatandaşların serinlemek için tercih ettiği ve bölgede karlama olarak bilinen şerbet yapımında kullanılan doğal kar, Toroslar'ın yüksek kesimlerinden semt pazarlarına uzanan zahmetli yolculuğuyla dikkat çekiyor. Gündoğmuş'un 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarından kışın yağan karları yaz aylarında Antalya'ya getiren pazarcı Mehmet Meral, haftada yaklaşık 2 ton kar satıyor. Dededen toruna aktarılan karlama geleneğini 25 yıldır sürdüren Meral, karı müşterilerinin isteğine göre farklı şerbetlerle de buluşturuyor.

Antalya'da yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyen vatandaşlar, Toroslar'ın yüksek kesimlerinden getirilen doğal kara ilgi gösteriyor. Gündoğmuş'un yüksek rakımlı yaylalarında kış aylarında yağan ve yaz boyunca saklanan karlar, yaz mevsiminde Antalya'daki semt pazarlarında bölgede "karlama" olarak bilinen şerbet olarak satışa sunuluyor.

Gündoğmuşlu pazarcı Mehmet Meral, yaklaşık 25 yıldır karlama sattığını ve bu geleneğin kendisine dedesinden kaldığını söyledi. Haziran ayında başladığı karlama satışını hava şartlarına göre ekim ayının ortalarına kadar sürdürdüğünü belirten Meral, haftada yaklaşık 2 ton kar getirdiğini ifade etti.

"Karları bıçkı ve el motoruyla kesiyoruz"

Karları Gündoğmuş'un 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarından getirdiğini belirten Meral, "Tabii zahmeti var. Karları bıçkı ve el motoruyla dikdörtgenler halinde kesip çuvallara koyuyorum. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Ancak yıllardır yaptığımız için devam ediyoruz" dedi.

Müşterilerinin yıllardır değişmediğini belirten Meral, "25 yıldır süren karlama satışımda müşterilerim aynı. Her hafta benden mutlaka karlama alırlar. Bazı müşteriler evine de götürüyor. Antalya'nın sıcağında Toroslar'dan gelen doğal karı tüketmek insanlara serinlik veriyor" diye konuştu.

"Kar, müşterinin isteğine göre şerbete dönüşüyor"

Meral, karlamayı farklı şerbet çeşitleriyle de hazırladığını belirterek, müşterilerin damak zevkine göre pekmezli, vişneli, limonlu, Osmanlı şerbetli, portakallı, yaban mersinli, ahududulu ve çilekli çeşitler hazırladığını söyledi. Kase ve bardaklarda farklı büyüklüklerde hazırlanan karlamaların 100 ila 200 lira arasında satıldığını ifade eden Meral, özellikle sıcak havalarda yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

"Her hafta mutlaka karlama yerim"

26 yıldır Antalya'daki semt pazarlarında pazarcılık yapan Osman Ülger de karlamanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Ülger, "Ben 26 yıldır pazarcılık yapıyorum. Her hafta mutlaka karlama yerim. Bu kar, Gündoğmuş ilçesinin yüksek kesimlerinde kışın yağan karlardır. Orijinal kardır. Karlamayı yiyince Antalya'nın kavurucu sıcağında içimi serinletiyor. Bu hakiki karlamadır. Soğuk hava depolarının buzu değildir. Yiyince içim serinliyor. İçimi başka türlü serinletemiyorum" dedi.

"Annem pazardan sadece kar istiyor"

Karlama müşterilerinden Ayşe Uzan ise 90 yaşındaki annesinin karlamayı çok sevdiğini belirterek, "90 yaşındaki annem ile yaşıyorum. Pazardan kar haricinde benden bir şey isteme. Sadece kar ister. 'Sakın unutma' der. Çarşamba ve pazar günleri her hafta mutlaka alırım. Biz bu karın Gündoğmuş yaylalarından geldiğini biliyoruz. Doğal kar" ifadelerini kullandı.

Toroslar'ın yüksek kesimlerinden getirilen doğal kar, Antalya'nın bunaltıcı yaz sıcaklarında hem pazarcıların yıllardır sürdürdüğü bir geçim kaynağı hem de vatandaşlar için geçmişten günümüze uzanan geleneksel bir serinleme metodu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gündoğmuş, 3. Sayfa, Antalya, Yağan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Toroslar'dan getirilen doğal kar, pazarlarda karlama şerbeti olarak satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu
Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler
Bursa’da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor Bursa'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Cep telefonu alacaklara kötü haber Bir dönem resmen sona eriyor Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor
Apple’da 15 yıllık dönem sona erdi Tim Cook koltuğunu devretti Apple'da 15 yıllık dönem sona erdi! Tim Cook koltuğunu devretti

11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:27
Özel partiyi karıştıran tokalaşmayı bakın nasıl savundu
Özel partiyi karıştıran tokalaşmayı bakın nasıl savundu
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:27
Bankalar düğmeye bastı Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
09:07
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:42:32. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Toroslar'dan getirilen doğal kar, pazarlarda karlama şerbeti olarak satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement