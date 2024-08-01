Antalya'da trafik kazası: Araç refüje, yol tabelasına ve elektrik panosuna çarptı - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazası: Araç refüje, yol tabelasına ve elektrik panosuna çarptı

Antalya\'da trafik kazası: Araç refüje, yol tabelasına ve elektrik panosuna çarptı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce refüje, ardından yol tabelasına son olarak da elektrik panosu ve üst geçit ayağına çarparak durabildi. Paramparça olan araç motorunun hali çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi.

01.08.2024 09:31  Güncelleme: 09:34
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce refüje, ardından yol tabelasına son olarak da elektrik panosu ve üst geçit ayağına çarparak durabildi. Paramparça olan araç motorunun hali çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı ile Aspendos Bulvarı kesişiminde bulunan köprülü kavşağın alt kısmında meydana geldi. Gazi bulvarı istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 LZH 62 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, köprülü kavşağın alt kısmından Aspendos Bulvarı istikametine dönmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Ardından trafik levhasına çarpan ve hızını alamayan araç refüj içerisinde bulunan elektrik panosuna ve son olarak da köprülü kavşağın beton ayağına çarparak durabildi.

Parçalanan motor kazanın şiddetini gözler önüne serdi

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen aracın param parça olan motoru sürücünün kavşak sistemine ne kadar hızlı girdiğini ve kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Çekici marifetiyle bulunduğu yerden çıkarılan araç otoparka çekilirken, araç sürücüsünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da trafik kazası: Araç refüje, yol tabelasına ve elektrik panosuna çarptı - Son Dakika

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