Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralanmadı

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Antalya'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da hafif ticari bir araç refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve araç çekiciyle kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi'nde, saat 13: 00 sıralarında meydana gelen kazada 31 yaşındaki Nazım Şehzadeoğlu'nun kullandığı 16 EJN 79 plakalı Mercedes Vito markalı hafif ticari araç, Antalya şehir merkezinden Aksu'ya doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonrası direk refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi. Şans eseri sürücü Şehzadeoğlu kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.