Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Ekipler kabine ulaşmaya çalışırken, yaralılar olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.
Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Tünektepe Teleferik Kabininden Bir Düşme Olayı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam, ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından silahla bacağından vuruldu. Saldırgan tutuklandı.
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Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.
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