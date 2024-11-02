Antalya'da Turist Kazası: Yaralılar Şokta - Son Dakika
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Antalya'da Turist Kazası: Yaralılar Şokta

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Alman turiste çarpan otomobil sürücüsü, kaza sonrası teslim oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.11.2024 12:22
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Otomobilin yaya geçidinde çarptığı turist yaralandı, eşi ayakta durmakta zorlandı: Kaza anı kamerada

Çevredekiler, yaralanan turistin eşi için 'Şoka girdi. Bizimkiler olsa 2 saat ağlardı' yorumunda bulundu

Çarptıktan sonra kaçan ve ardından polis merkezine gelerek teslim olan sürücü gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da yaya geçidinden geçtiği sırada Alman turiste çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Yaralı Alman turistin yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınması sırasında yanında bulunan eşi de fenalaşınca ambulansa alındı. Bu sırada çevredeki vatandaşların 'Şoka girdi' dedikleri kadın için 'bizimkiler olsa 2 saat ağlardı, bu yine sakin' sözleri dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan Alman turist hayati tehlike nedeniyle Antalya'ya sevk edilirken, polis merkezine giderek teslim olan bir şahıs, aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Kaza, dün Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 BFY 807 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi girişinde yaya geçidinden eşiyle birlikte karşıya geçmekte olan Alman vatandaşı Rüdiger Schramm'a çarptı.

"Bizimkiler olsa ağlardı"

Kazanın ardından Alman turiste çarpan otomobil durmayarak hızla olay yerinden uzaklaşırken, Alman turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Acı içerisinde kıvranan Alman turist, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sırasında yanında bulunan yaralının eşi de aniden fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın ambulansa alınırken, çevredekilerin yaptığı yorum dikkat çekti. Kadın için 'şoka girdi' diyen bazı vatandaşlar, 'bizimkiler olsa 2 saat ağlardı, bu yine sakin' dediği görüldü.

Kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı Rüdıger Schramm, Antalya'daki başka bir özel hastaneye sevk edildi.

Polis merkezine gelip teslim oldu

Diğer taraftan kazadan bir süre sonra kazaya karışan otomobille polis merkezine gelen Uğur B. isimli şahıs kaza sırasında otomobili kendisinin kullandığını belirtirken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda göz altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Turist Kazası: Yaralılar Şokta - Son Dakika

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