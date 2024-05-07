Antalya\'da turizmi olumsuz etkileyen yapı işgalleri kaldırılıyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde gözde turizm merkezlerinden olan Kundu ve Kemerağzı bölgesinde görüntü kirliliği oluşturup sokak trafiğini zora sokarak turizmi olumsuz etkileyen yapı işgalleri kaldırılıyor. Kaldırım, yol ve diğer kamusal alanları işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapılar tek tek tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Turizmcilerin ve bölgedeki esnafın şikayetlerini de dikkate alan Aksu Belediyesi, bölgede görüntü kirliliğine neden olan tabela, totem, sundurma ve tezgah gibi unsurlarla, trafik güvenliği ve asayişi de tehdit eden kaçak durumundaki yapılar Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaldırılıyor.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Turistlere rahatsızlık vermeden, işini düzgün yapan esnafa zarar vermeden sessiz bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalar bittiğinde bölgede huzurlu bir ortamı herkes fark edecek" dedi. - ANTALYA