Antalya'da Uçurum Kenarında Dengesini Kaybeden Yaşlı Adam 40 Metre Aşağı Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Uçurum Kenarında Dengesini Kaybeden Yaşlı Adam 40 Metre Aşağı Düştü

Antalya\'da Uçurum Kenarında Dengesini Kaybeden Yaşlı Adam 40 Metre Aşağı Düştü

Antalya'nın Akseki bölgesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için uçurum kenarına yaklaşan 67 yaşındaki Durmuş D., dengesini kaybederek 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

08.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Antalya'da uçurum kenarında tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Akseki-Seydişehir kara yolu Püser Boğazı mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den eşi ile birlikte Antalya'ya gittiği öğrenilen Durmuş D. (67), Akseki'nin Püser Boğazı mevkisine geldiğinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için yol kenarında aracını park etti. Uçurumun kenarına doğru yaklaştığında Durmuş D. dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden 5, Jandarmadan 2 ve bir sağlık ekibi olmak üzere 8 kişi; 40 metrelik uçuruma yuvarlanan Durmuş D.'yi kurtarma çalışması başlattı. Durmuş D.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi. Yaralı, sedyeye itfaiye ve jandarma tarafından yola çıkarılarak ambulans ile Akseki Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uçurum Kenarında Dengesini Kaybeden Yaşlı Adam 40 Metre Aşağı Düştü - Son Dakika

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