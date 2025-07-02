Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 17 Tutuklama

Antalya'da son 1 haftada uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve sağlayanlara yönelik yapılan çalışmalarda 23 olayda 32 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerden 17'si tutuklandı. Ayrıca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 113 olayda 120 kişi gözaltına alındı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise uyuşturucu suçlarından aranan 17 kişi yakalanırken, bunlardan 9'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 25 kilo 72 gram metamfetamin, 2 kilo 250 gram skunk, 1 kilo 440 gram eroin, 853 gram esrar, 375 adet sentetik ecza, 218 adet yaklaşık 92 bin 644 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 78,60 gram kokain ve 69 kök kenevir bitkisi, 4 hassas terazi, 1 tabanca ve 4 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise toplam 278 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verdi. - ANTALYA