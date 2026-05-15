Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin yere uyuşturucu madde attığı anlar polis yaka kamerasına yansıdı. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen rutin çalışmalar kapsamında, Motosikletli Polis Timleri (Yunus ekipleri) Kiriş Mahallesi'nde yol kenarında durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Yapılan kontroller sırasında şahısların yere uyuşturucu madde attığı anların polislerin yaka kameralarına anlık olarak yansıdığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 adet hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA