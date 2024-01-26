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Antalya'da yabancı uyruklu tarım işçilerinin evi yandı - Son Dakika
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Antalya'da yabancı uyruklu tarım işçilerinin evi yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan gecekonduda çıkan yangında, yabancı uyruklu tarım işçilerinin ikamet ettiği ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya\'da yabancı uyruklu tarım işçilerinin evi yandı
26.01.2024 - 12:44,
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yabancı uyruklu tarım işçilerinin ikamet ettiği ev yandı. Ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 10.30 civarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 24008 Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Yaşadıkları evin bir odasından alevlerin yükseldiğini gören yabancı uyruklu kalabalık hane halkı, çocuklarıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Elektrik ocağından çıktığı ifade edilen 3 odalı evin tamamına sıçrayan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yabancı uyruklu tarım işçilerinin evi yandı - Son Dakika


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