Antalya\'da Yangın Paniği: Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı

3.Sayfa

Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Alevlerin evine yaklaştığını gören kadın gözyaşlarını tutamadı

Kargılık alandaki yangın ikametlere metreler kala söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da kargılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında 3 sera zarar görürken, alevler ikametlere metreler kala kontrol altına alındı. Alevleri gören ve evinin yanacağını düşünen bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1238 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kargılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakın noktada ki seralara sıçradı. 3 seranın yanarak zarar gördüğü yangında alevlerin bazı ikametlere yaklaşması üzerine vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Alevleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım ederken, bazıları ise ellerine aldıkları kovalar ile su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin ikametine yaklaştığını gören bir vatandaş evinden uzattığı hortum ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin evine yaklaştığını gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.