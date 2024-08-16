Antalya'da zeytinlik alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

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Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangına bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Hacıaliler Mahallesi'nde bulunan içinde zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Mahalle sakinleri alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiler. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar yangının geniş alana ve evlere yayılmasını önledi. Yangında yaklaşık 15 dekar alan hasar gördüğü ifade edildi. Bir kaç seranın örtüsü zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA