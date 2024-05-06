Antalya'da halk otobüsü trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da halk otobüsü trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Antalya\'da halk otobüsü trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Antalya'da halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

06.05.2024 11:57
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Antalya'da halk otobüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen G. (48) idaresindeki 07 AU 0011 plakalı özel halk otobüsü bir anda trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına daldı, halk otobüsüyle beraber 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada halk otobüsü şoförü, otobüsteki 1 yolcu ve diğer araçta bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralanırken, tüm araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

"Şoför kriz geçirmiş diyorlar"

Kazada aracı hasar görenlerden Eyüp Kaya, "Kırmızı ışıkta beklediğimiz sırada otobüs şoförü kriz falan geçirmiş diyorlar. İki şeridin ortasından gelip 10 araca vurdu, 3 kişi yaralandı. Araçlarda zarar var. Bütün kazazede arkadaşlar şikayetçi" dedi.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen araçların yanında önce duran halk otobüsü, ardından bir anda orta kısımdan araçlara çarparak zincirleme kazaya neden olduğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da halk otobüsü trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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